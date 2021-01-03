Очільник МОЗ Максим Степанов самостійно призначив постачальника вакцини проти коронавірусу для України.

Степанов перевищив свої повноваження. Про це заявив голова держпідприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

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Станом на середину грудня 2020 року у світі було 7,25 мільярда замовлених вакцин проти коронавірусу. Натомість для України виробники мали б зарезервувати 40 мільйонів доз вакцин. Окрім 8 мільйонів доз через механізм розподілу COVAX, замовлення на комерційній основі повинно було б сягнути 32 млн доз. Але станом на 29 грудня підписаних угод про закупівлю вакцин в Україні було 0.

Жумаділов підкреслив, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді ще розробляли вакцини за різними технологіями. І необхідно було прописати вичерпний перелік вимог до вакцин, які можуть стати підставою для неприйняття товару.

Але МОЗ уповноважило ДП на проведення закупівлі лише 10 грудня. Станом на 18 грудня діалог щодо укладання договорів постачання в найкоротші терміни вівся з декількома виробниками.

Але Степанов втрутився у переговорний процес "Медзакупівель"

Як розповів Жумаділов, 21 грудня Максим Степанов під час наради у прем'єр-міністра заявив про зрив переговорів з виробниками вакцин через те, що ДП вимагало банківську гарантію на передоплату. При цьому голова ДП підкреслив, що це стандартна процедура.

Через це глава Кабміну Денис Шмигаль доручив підприємству працювати з ринком виключно через МОЗ. Цього ж дня Степанов підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини повинні погоджуватись міністерством.

Чи то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи то з умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву,

– написав Жумаділов.

Це при тому, що виробник у той же день заявив про готовність надати банківську гарантію на передоплату. У підсумку станом на ранок 28 грудня ДП отримало відповідь лише від одного постачальника, з яким і уклало договір.

Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника,

– розповів Жумаділов.

Він додав, що якби не дії МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.

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