Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти  COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та в.о. прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Аурелій Чокой домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Дмитро Кулеба повідомив, що тепер українці, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови.

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Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався,

– додав Кулеба.

У заяві не уточнюється конкретна дата, з якої починається взаємне визнання. Визнання свідоцтв означає те, що Молдова визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

До слова, у Молдові використовуються вакцини Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайські Sinopharm i Sinovac та російський "Супутник V".

Раніше Угорщина стала першою з країн ЄС погодилася визнавати українські свідоцтва про щеплення.



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