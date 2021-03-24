Депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) можуть відкласти через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини".

За словами Радуцького, МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield).

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Відтак, українські МОЗ та МЗС повинні якнайшвидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин.

Що заявили у компанії

Індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним та ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Лише на території Європи та Індії використали понад 50 мільйонів доз препарату.

Постачання під загрозою

Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії. Але для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам.

Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва.

Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.

Михайло Радуцький “За моєю інформацію, Президент Володимир Зеленський доручив міністрам Максиму Степанову та Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для пришвидшення постачання наступної партії вакцини CoviShield до України”.

Увага! Міністерство охорони здоров’я та МЗС України повинні якнайшвидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин.

Це єдина вакцина, яку має Україна

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca – 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч людей.

Термін придатності пів мільйона індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року.