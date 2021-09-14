Україна може не встигнути використати усю вакцину AstraZeneca до кінця терміну придатності

Нині в Україні залишилося близько 3 мільйонів доз вакцини від компанії AstraZeneca. Їхній термін придатності вийде наприкінці жовтня та наприкінці листопада.

При поточних темпах щеплення Україна може не використати усі дози вакцини від компанії AstraZeneca до кінця терміну їхньої придатності. Це прогнозують у Київській школі економіки (KSE).

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Наразі постає питання, чи встигне Україна використати наявні вакцини до кінця терміну їхньої придатності. Зокрема, наразі залишаються не введеними близько 3 мільйони доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня та кінця листопада,

– розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Ганиченко зауважив, що з огляду на темпи вакцинації в Україні, ризик не використати партію вакцини повністю зростає з кожним днем.

Для того, щоб уникнути псування препарату, у відомстві рекомендують збільшити темпи його використання у 5 разів, роблячи ним щонайменше 45 тисяч щеплень щодня. Але рішення необхідно ухвалити вже зараз.

На думку Ганиченка, обсяги вакцинації конкретним препаратом можна збільшити за допомогою запровадження обов'язкової вакцинації окремих груп населення та послаблень для вакцинованих, і, звісно, збільшенням використання вакцини саме від компанії AstraZeneca.

У KSE пропонують й інші варіанти:

Передати препарати іншим країнам, які активно використовують цю вакцину або мають низькі рівні вакцинації,

Вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС),

Вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу – AstraZeneca (стратегія вакцинації Таїланду.

Вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca,

Частково обмежити використання інших вакцин.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE наголосив, що усі ці рішення повинні супроводжуватися ефективним менеджментом та активним бажанням людей вакцинуватися.