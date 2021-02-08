Україна веде перемовини з іноземними урядами щодо передачі надлишків вакцини від коронавірусної інфекції. Наразі український уряд домовляється з Польщею.

Президент Володимир Зеленський повідомив на "Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" про те, що Україна веде перемовини з іншими країнами щодо долі надлишків вакцини.

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У нас є прямі перемовини з країнами, які нам будуть віддавати свої надлишки. Зараз маємо контакти з Польщею,

– заявив президент України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також розповіла, що попросила країни ЄС пожертвувати частину своїх вакцин від коронавірусу Україні.

"Завдяки COVAX лікарі та медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть в Україну до літа. Європейський Союз – найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємося. І ще на додачу COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні", – зазначила вона.

Додамо, що Україна в межах глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу