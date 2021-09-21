Адже наразі ситуація з COVID-19 стрімко погіршується. Такий прогноз озвучив в ефірі 24 каналу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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В Україні починається досить великий спалах COVID-19, – Ганиченко

За його словами, коли якась країна виходить на передові показники, варто розуміти 2 речі:

чи це саме там ситуація з коронавірусом стає гіршою;

чи в решті держав починає спадати спалах.

Вже з наступного тижня ми очікуємо, що дійсно Україна може потрапити в п'ятірку країн з найвищим рівнем захворюваності на 100 тисяч населення,

– відзначив він.

І пояснив, зараз у великих європейських країнах є або стабільна ситуація, або навіть спад. Але впродовж останніх трьох місяців 11 з 15 великих держав показували серйозне зростання. Натомість Україна пройшла цей період досить плавно.

"Зараз у нас починається досить великий спалах, який був в інших. Тобто це поєднання двох речей", – розповів Ганиченко.

Він також додав, що в решті країн Європи захворюваність зменшується. Саме тому Україна і буде рухатися в таку п'ятірку лідерів за рівнем поширення COVID-19.

Ганиченко про поширення коронавірусу в Україні: дивіться відео

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