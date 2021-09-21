Україна може потрапити в п'ятірку країн з найвищим рівнем захворюваності на COVID-19, – КШЕ
Джерело:24 канал
Україна незабаром буде в лідерах серед країн з найбільшою кількостю захворювань на коронавірус. Зокрема наша країна ввійде в 5 європейських держав.
Адже наразі ситуація з COVID-19 стрімко погіршується. Такий прогноз озвучив в ефірі 24 каналу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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В Україні починається досить великий спалах COVID-19, – Ганиченко
За його словами, коли якась країна виходить на передові показники, варто розуміти 2 речі:
- чи це саме там ситуація з коронавірусом стає гіршою;
- чи в решті держав починає спадати спалах.
Вже з наступного тижня ми очікуємо, що дійсно Україна може потрапити в п'ятірку країн з найвищим рівнем захворюваності на 100 тисяч населення,
– відзначив він.
І пояснив, зараз у великих європейських країнах є або стабільна ситуація, або навіть спад. Але впродовж останніх трьох місяців 11 з 15 великих держав показували серйозне зростання. Натомість Україна пройшла цей період досить плавно.
"Зараз у нас починається досить великий спалах, який був в інших. Тобто це поєднання двох речей", – розповів Ганиченко.
Він також додав, що в решті країн Європи захворюваність зменшується. Саме тому Україна і буде рухатися в таку п'ятірку лідерів за рівнем поширення COVID-19.
Ганиченко про поширення коронавірусу в Україні: дивіться відео
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини
- Станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях. Найвищі показники зафіксували в Чернівецькій, Луганській та Тернопільській областях.
- На тлі погіршення ситуації, з 23 вересня у всіх регіонах починають діяти обмеження жовтої зони епіднебезпеки.
- Водночас українці, які повністю вакцинувалися або отримали першу дозу, не матимуть обмежень у відвідуванні закладів та подій.