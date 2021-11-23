Україна наближається до цілі ВООЗ щодо вакцинації проти COVID-19

Україна вакцинувала проти коронавірусу вже майже 40% дорослого населення. Ляшко заявив, що до кінця року ми повинні дійти до цього показника.

Саме таку кількість дорослого населення закликала вакцинувати Всесвітня організація охорони здоров'я до кінця року. Під час брифінгу у вівторок міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже майже виконала цю рекомендацію.

До теми Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу щопівроку

Віктор Ляшко “Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров'я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року”.

Нині в Україні в середньому роблять майже 250 тисяч щеплень за добу. Повністю імунізовані проти хвороби вже 10 025 360 мільйонів українців.

Зауважимо, що вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей, 12 914 333 з них отримали щонайменше одну дозу.

Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу

Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Які документи необхідні

Для щеплення не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.