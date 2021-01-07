Україна найближчим часом отримає COVID-вакцину від COVAX, – Ляшко
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом. Також він повідомив про лист від COVAX.
Також він закликав українців разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу. Про це Ляшко розповів на фейсбук-сторінці.
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Чи відома дата постачання
Коли саме почнеться постачання вакцини та COVID-вакцину якої саме компанії отримає Україна, у міністерстві не розповіли.
Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом,
– заявив Ляшко.
Раніше Ляшко стверджував, що в Україні застосовуватимуться лише ті вакцини від коронавірусної інфекції, які успішно завершили третю фазу клінічних випробувань.
Що таке COVAX?COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її мета – максимізувати шанси на успішну розробку вакцин проти коронавірусу та виготовлення їх у кількості, необхідній для подолання кризи. А також гарантувати, що платоспроможність не стане перешкодою для доступу до них.
Вакцинація в Україні: коротко
- За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech, за ціною 504 гривні за дозу.
- Її постачання очікується в максимально короткі терміни. Першу партію вакцини в кількості 700 тисяч доз мають доставити в Україну упродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйонів доз вакцини, які постачатимуть у лютому.
- Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.
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