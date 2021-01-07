Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом. Також він повідомив про лист від COVAX.

Також він закликав українців разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу. Про це Ляшко розповів на фейсбук-сторінці.

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Чи відома дата постачання

Коли саме почнеться постачання вакцини та COVID-вакцину якої саме компанії отримає Україна, у міністерстві не розповіли.

Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом,

– заявив Ляшко.

Раніше Ляшко стверджував, що в Україні застосовуватимуться лише ті вакцини від коронавірусної інфекції, які успішно завершили третю фазу клінічних випробувань.

Зазначимо! Понад третина населення (37%) України наразі проживає на територіях, які відносять до червоного рівня епідемічної небезпеки (147 адміністративно-територіальних одиниць, до впровадження карантину вихідного дня було 199).

Що таке COVAX? COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її мета – максимізувати шанси на успішну розробку вакцин проти коронавірусу та виготовлення їх у кількості, необхідній для подолання кризи. А також гарантувати, що платоспроможність не стане перешкодою для доступу до них.

Вакцинація в Україні: коротко