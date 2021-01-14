Україна не використовуватиме "низькосортні" вакцини проти COVID-19, ефективність яких не підтвердили. Водночас уряд вже працює над отриманням якісних препаратів для щеплення українців.

Зокрема, мовиться про закупівлю західних вакцин від коронавірусу замість неперевірених. Про це заявила депутатка від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна у фейсбуці.

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За її словами, життям українців не можна нехтувати, тому потрібно використовувати лише якісний препарат.

Ми не можемо ризикувати здоров'ям наших громадян, тому закупимо лише найкращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватись безпечно й ефективно,

– наголосила депутатка.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що попри підписання Україною договору про постачання вакцини проти COVID-19 саме з китайською компанією Sinovac, відомство веде переговори ще з низкою компаній. Детальніше про це – читайте тут.

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Постачання SinoVac до України: що відомо

Група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVak на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату у першій половині 2021 року.

У 2022 році також планують налагодити виробництво вакцини в Україні.

Раніше препарат випробовували в Туреччині та Індонезії. Там рівень його ефективності перевищував 90%. Однак учасників дослідження було небагато.

Громадська організація "Пацієнти України" звинуватила очільника МОЗ Максима Степанова у тому, що він самостійно призначив компанію "Лекхім" для закупівлі китайських вакцин проти коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу