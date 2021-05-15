Про готовність України до запуску COVID-сертифікатів розповів головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Перспектива впровадження COVID-сертифікатів в Україні

Він зазначив, що Україна бере участь у 2 робочих групах з введення таких сертифікатів – від ВООЗ та від ЄС.

Вони пропонують певні привілеї для вакцинованих або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно – це ще не вирішено,

– повідомив заступник міністра.

За його словами, наразі всі дані про вакцинацію вносять в електронну систему охорони здоров'я. Окрім того, працює група спеціалістів з МОЗ, НСЗУ і Мінцифри, яка взаємодіє з ВООЗ і ЄС та напрацьовує технічні моменти, які одразу після запровадження в ЄС введуть і в Україні.

"Ми не будемо білою вороною. Що буде затверджено ВООЗ – те буде і в нас, що буде в Євросоюзі – те буде і в нас", – наголосив Ляшко.

Він додав, що Максим Степанов заявляє, що Україна буде готова запустити такі сертифікати до 1 липня 2021 року.

Ляшко відзначив, що в ЄС та Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то наразі вона ще чекає на дозвіл.

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