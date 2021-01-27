Україна та ще 85 країн найпізніше отримають доступ до вакцини проти коронавірусу. Більшість таких країн – на Африканському континенті.

Джерело: The Economist

У своїх прогноз аналітики опираються на угоди про постачання вакцин, обмеженість виробництва, невпевненість у вакцинах, а ще кількість населення і доступність медпрацівників.

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Найімовірніше, що найшвидший масовий доступ до вакцини отримають мешканці Європи, США, Сінгапуру, ОАЕ і Гонконгу. Аналітики прогнозують, що в цих країнах вакцина буде доступна в широкому доступі вже до кінця 2021 року.

Натомість Росія, Китай та Індія використовуватимуть власні вакцини проти коронавірусу. Через високу щільність населення програма масової імунізації в цих країнах може розтягнутися до кінця 2022 року.



Доступ країн до вакцинації / Інфографіка The Economist

Затримка вакцинації в Україні: що відомо

Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава має закупити 5 мільйонів доз препарату. Але угода може обірватися, якщо ефективність вакцини становитиме менш ніж 70%.

Нині переговори ведуться ще з 2 виробниками. Подробиці угоди поки не розголошують.

Раніше головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що шанси появи вакцини від Pfizer та BioNTech на українському ринку – нульові. Кількість вакцин обмежена, а у самої компанії все розкуплено задовго наперед.

Голова держпідприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов раніше розповів, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді ще розробляли вакцини за різними технологіями. І, якби не зволікання МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що Україна пасе задніх й називає заяви критиків "маніпуляцією".

Перший етап вакцинації в країні повинен розпочатися у лютому 2021 року. Препаратами, які країна отримає у рамках програми COVAX для вакцинації груп ризику. МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer.

Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу