Вакцина проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech буде дозволена для ринкового обігу в Україні через участь у програмі COVAX. Але шанси, що вона на ньому з'явиться – нульові.

Кількість вакцини від компаній Pfizer та BioNTech обмежена, а у самої компанії все розкуплено задовго наперед. Про це заступник міністра охорони здоров'я та головний санлікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Інтерфакс — Україна.

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Віктор Ляшко “Вірогідність, що Pfizer завозитиме (вакцину в Україну – ред.) для ринкового обігу, нульова – у них немає таких запасів вакцини. У них черги стоять і від країн, і від самого COVAX. Тут все вже викупили наперед – дистриб’ютори не зможуть прийти й купити”.

Ляшко зауважив, що на українському ринку може бути доступна вакцина проти коронавірусу. Але не уточнив, яка саме.

Він додав, що найпріоритетніше для держави є вакцинація груп ризику, тож України пріоритетно буде викуповувати всі можливі обсяги вакцини для України. Санлікар нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, але потенційно розглядаються 16 мільйонів доз.

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