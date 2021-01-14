Україна не має шансів отримати COVID-вакцину від Pfizer для ринкового обігу
Вакцина проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech буде дозволена для ринкового обігу в Україні через участь у програмі COVAX. Але шанси, що вона на ньому з'явиться – нульові.
Кількість вакцини від компаній Pfizer та BioNTech обмежена, а у самої компанії все розкуплено задовго наперед. Про це заступник міністра охорони здоров'я та головний санлікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Інтерфакс — Україна.
До теми Через місяць Україна може отримати COVID-вакцину від Pfizer та BioNTech
Ляшко зауважив, що на українському ринку може бути доступна вакцина проти коронавірусу. Але не уточнив, яка саме.
Він додав, що найпріоритетніше для держави є вакцинація груп ризику, тож України пріоритетно буде викуповувати всі можливі обсяги вакцини для України. Санлікар нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, але потенційно розглядаються 16 мільйонів доз.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо
- 6 січня в Україну надійшов лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням відповісти, чи може держава прийняти мРНК-вакцину. Вона повинна зберігатися при дуже низьких температурах – від -20 до -80 градусів за Цельсієм.
- 8 січня Україна підтвердила готовність прийняти такий препарат.
- COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, яка отримала такий дозвіл – від компанії Pfizer. Тож цілком ймовірно, що в рамках міжнародного розподілу для імунізації груп ризику надійде саме вона.
- 5 мільйонів доз вакцин замовили у компанії Sinovac. Але угода зірветься, якщо ефективність препарату становитиме менше ніж 70%.
- Перший етап вакцинації в країні повинен розпочатися у лютому 2021 року.
- Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19. Цього недостатньо, адже, згідно з підрахунками МОЗ, для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярдів гривень.
- В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.
- Поіменний список, кого необхідно вакцинувати в Україні, повинен з'явитися 15 січня.
- Нині МОЗ співпрацює з НСЗУ та Мінфіном, аби обліковувати та оплачувати кожен укол.
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