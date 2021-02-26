Україна не потрапляє в "сіру" зону класифікації ЄС, – Ляшко
В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.
Джерело:24 Канал
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Також на тему: Це не вирок: Степанов пояснив, чому українці, особливо медики, не хочуть вакцинуватися
Що означає "сіра" зона
Інформація пресслужби Ради Євросоюзу
- У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.
- Також в ЄС ввели "темно-червону" зону, вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб.
- Ще є зелена зона – показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%.
- Помаранчева – якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище.
Україна збільшила тестування
За словами Ляшка у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.
Віктор ляшко
“Сьогодні в Україні немає жодної області, яка б за рівнем тестування потрапляла в "сіру" зону за індикатором ЄС”.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter