В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Що означає "сіра" зона

Інформація пресслужби Ради Євросоюзу

У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.

потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч. Також в ЄС ввели " темно-червону" зону , вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб.

, вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб. Ще є зелена зона – показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%.

– показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%. Помаранчева – якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище.

Україна збільшила тестування

За словами Ляшка у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.