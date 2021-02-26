Україна не потрапляє в "сіру" зону класифікації ЄС, – Ляшко

26 лютого 2021 , 11:06
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Джерело:

24 Канал

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Що означає "сіра" зона

Інформація пресслужби Ради Євросоюзу

  • У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.
  • Також в ЄС ввели "темно-червону" зону, вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб.
  • Ще є зелена зона – показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%.
  • Помаранчева – якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище.

Україна збільшила тестування

За словами Ляшка у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.

Віктор ляшко
“Сьогодні в Україні немає жодної області, яка б за рівнем тестування потрапляла в "сіру" зону за індикатором ЄС”.