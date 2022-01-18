Принаймні так прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я. Водночас там наголосили, що медична система постійно вдосконалюється та готова до чергового навантаження.

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Тенденції щодо поширення Омікрону у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби,

– мовиться у повідомленні відомства.

Що може вберегти від захворювання

Тож важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних заходів, адже темпи захворюваності поступово зростають.

Як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості рекомендації. А правила захисту від Омікрону такі ж, як і від інших вірусів:

правильне використання захисних масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація проти COVID-19.

Нагадаємо! Невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.

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