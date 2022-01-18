Принаймні так прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я. Водночас там наголосили, що медична система постійно вдосконалюється та готова до чергового навантаження.
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Тенденції щодо поширення Омікрону у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби,
– мовиться у повідомленні відомства.
Що може вберегти від захворювання
Тож важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних заходів, адже темпи захворюваності поступово зростають.
Як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості рекомендації. А правила захисту від Омікрону такі ж, як і від інших вірусів:
- правильне використання захисних масок;
- дотримання дистанції;
- регулярне миття рук;
- вакцинація проти COVID-19.
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