Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде реєструвати російську так звану вакцину проти коронавірусу "Спутник V". Все тому, що препарат не пройшов третій етап клінічних випробувань.

Що сказав Ляшко

Наша держава використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли всі етапи дослідження. Про це головний санітарний лікар України Ляшко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми У Раді сумніваються, що російську вакцину "Супутник V" зареєструють в Україні

Всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності,

– наголосив посадовець.

Він додав, що Україна вирішила реєструвати вакцини, які зареєстровані у країнах з жорсткою регуляторною політикою.

"Підкреслюю, тільки при зазначених умовах будемо допускати вакцини до використання. Згідно з інформацією розміщеною на сайті clinicaltrials.gov, завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021", – пояснив Ляшко.

Що цьому передувало

Проросійський нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні подали на реєстрацію російську вакцину "Спутник V".

За його словами, 30 грудня з відповідною вимогою до МОЗ та Державного експертного центру звернулася харківська компанія "Біолік".

звернулася харківська компанія "Біолік". Кум Володимира Путіна також зауважив, що російський виробник вакцини вже дав дозвіл на трансферт технології та передачу "Біолік" клітинної лінії для виробництва препарату.

Втім, у фармацевтичній компанії з азначили, що технічно здатні виробляти вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. Наразі там жодних контрактів з Росією не підписували.