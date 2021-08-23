Нові постачання мають відбутися протягом серпня і вересня 2021 року. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на київському саміті перших леді та джентльменів. На ньому обговорювали важливі виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще постачання, а також у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде".

Ляшко спрогнозував новий спалах

Водночас глава МОЗ спрогнозував сплеск захворюваності COVID-19. Він може трапитися взимку 2021 року.

В Україні ми бачимо поступове зростання, і він відображає ту динаміку, яка була у нас в 2020 році,

– зазначив він.

Тому, за його словами, якщо дивитися на динаміку, то більше зростання кількості випадків відбудеться саме в зимовий час. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання в період з середини жовтня – по листопад і на початок грудня, то друга хвиля трапиться у лютому – березні 2022 року.

Ляшко наголосив на тому, що систему охорони здоров'я готують до того, щоб вона змогла швидко реагувати на можливий сплеск захворювання на коронавірусну інфекцію.