Очільник МОЗ Максим Степанов написав, що ввечері 30 квітня до Києва прилетять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від виробника з Китаю Sinovac Biotech.

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Раніше очікували CoronaVac ще до 15 березня. Але, на жаль, дату перенесли через проблеми з затримками постачання чи не всіх вакцин від усіх виробників.

Компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Увечері до Києва прилетять 500 тисяч доз, з нашого контракту на 1,9 мільйона доз,

– написав Максим Степанов.

Також міністр додав, що у травні Україна має отримати ще близько мільйона доз вакцини від американської фармкомпанії Pfizer.

Хто буде вакцинований препаратом CoronaVac

Джерело: Українська правда

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.