Очільник МОЗ Максим Степанов написав, що ввечері 30 квітня до Києва прилетять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від виробника з Китаю Sinovac Biotech.
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Раніше очікували CoronaVac ще до 15 березня. Але, на жаль, дату перенесли через проблеми з затримками постачання чи не всіх вакцин від усіх виробників.
Компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Увечері до Києва прилетять 500 тисяч доз, з нашого контракту на 1,9 мільйона доз,
– написав Максим Степанов.
Також міністр додав, що у травні Україна має отримати ще близько мільйона доз вакцини від американської фармкомпанії Pfizer.
Хто буде вакцинований препаратом CoronaVac
Джерело: Українська правда
1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейські.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу