Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини компанії Pfizer/BionTech від коронавірусної інфекції вже найближчими тижнями.

Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", що вже зовсім скоро в Україну прибуде партія вакцини Pfizer.

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За його словами, вакцинація в Україні станом на 10 березня є цілком контрольованою. Уряд також розраховує на більшу допомогу Європейського союзу.

"З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні", – сказав Єрмак.

Додамо, що вакцина компанії Pfizer стане другим препаратом проти коронавірусу, який використовуватиме Україна. Нагадаємо, кампанія з масової вакцинації стартувала 24 лютого вакциною AstraZenecа (торгова назва – Covisheld).

Скільки українців отримали вакцину проти коронавірусу

Інформація взята з телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 9 березня 2021 року, 4 362 особи щеплено проти COVID-19 в Україні. Від початку кампанії вакцину отримали 23 480 людей, з них отримали 1 дозу – 23 480 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень).



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал