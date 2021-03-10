Україна очікує на вакцину Pfizer в найближчі тижні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини компанії Pfizer/BionTech від коронавірусної інфекції вже найближчими тижнями.
Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", що вже зовсім скоро в Україну прибуде партія вакцини Pfizer.
Читайте також Ляшко відповів, чи визнаватимуть у світі вакцинацію Covishield
За його словами, вакцинація в Україні станом на 10 березня є цілком контрольованою. Уряд також розраховує на більшу допомогу Європейського союзу.
"З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні", – сказав Єрмак.
Додамо, що вакцина компанії Pfizer стане другим препаратом проти коронавірусу, який використовуватиме Україна. Нагадаємо, кампанія з масової вакцинації стартувала 24 лютого вакциною AstraZenecа (торгова назва – Covisheld).
Інформація взята з телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 9 березня 2021 року, 4 362 особи щеплено проти COVID-19 в Україні. Від початку кампанії вакцину отримали 23 480 людей, з них отримали 1 дозу – 23 480 осіб.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень).
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал