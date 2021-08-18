Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза.

Важливо Johnson & Johnson перевірили ефективність своєї вакцини проти Дельта

Вакцина від Johnson & Johnson має чималий попит в інших країнах, адже її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Johnson & Johnson в Україні

Наразі в Україні активно використовують 4 вакцини проти COVID-19. Серед них:

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

Moderna.

Широкому загалу вакцина від Johnson & Johnson ще недоступна. Але МОЗ активно веде перемовини з виробником вакцини.

Цікаво! Наразі лише 390 людей в Україні отримали щеплення вакциною Johnson & Johnson. Зокрема, співробітники однієї з приватних компаній. Їх вакцинацію профінансували США.

Що відомо про вакцину

Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу , проти якого потрібно виробити імунітет.

, проти якого потрібно виробити імунітет. Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного дельта-штаму.

Варто нагадати, що вакцину Johnson & Johnson визнала ВООЗ та багато країн всього світу.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу