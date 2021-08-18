Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза.
Важливо Johnson & Johnson перевірили ефективність своєї вакцини проти Дельта
Вакцина від Johnson & Johnson має чималий попит в інших країнах, адже її можна зберігати у звичайному холодильнику.
Johnson & Johnson в Україні
Наразі в Україні активно використовують 4 вакцини проти COVID-19. Серед них:
- AstraZeneca (Covishield, SKBio);
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
- Moderna.
Широкому загалу вакцина від Johnson & Johnson ще недоступна. Але МОЗ активно веде перемовини з виробником вакцини.
Що відомо про вакцину
- Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.
- Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного дельта-штаму.
Варто нагадати, що вакцину Johnson & Johnson визнала ВООЗ та багато країн всього світу.