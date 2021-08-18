Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19

18 серпня 2021 , 13:32
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Джерело:

24 канал

Кабінет Міністрів 18 серпня визнав вакцину компанії Janssen (Johnson & Johnson). Тепер українцям після щеплення цією вакциною видаватимуть COVID-сертифікат.

Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза. 

Важливо Johnson & Johnson перевірили ефективність своєї вакцини проти Дельта

Вакцина від Johnson & Johnson має чималий попит в інших країнах, адже її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Johnson & Johnson в Україні

Наразі в Україні активно використовують 4 вакцини проти COVID-19. Серед них:

  • AstraZeneca (Covishield, SKBio);
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
  • Moderna.

Широкому загалу вакцина від Johnson & Johnson ще недоступна. Але МОЗ активно веде перемовини з виробником вакцини. 

Цікаво! Наразі лише 390 людей в Україні отримали щеплення вакциною Johnson & Johnson. Зокрема, співробітники однієї з приватних компаній. Їх вакцинацію профінансували США.

Що відомо про вакцину

  • Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.
  • Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного дельта-штаму.

Варто нагадати, що вакцину Johnson & Johnson визнала ВООЗ та багато країн всього світу.


Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова