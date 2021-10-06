Так, Україна увійшла до першої трійки європейських країн за рівнем захворюваності на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

До теми Вже 3 області відповідають червоному рівню епіднебезпеки, – Ганиченко

Захворюваність в Україні вийшла на максимальний рівень з точки зору континентальних рівнів. Набагато більший рівень захворюваності зараз в Україні, ніж ми маємо в середньому у світі. На минулому тижні ми говорили про те, що Україна перетнула вже середньоєвропейську позначку захворюваності й зараз вже, як і очікувалося минулого тижня, ми говоримо про те, що Україна вийшла на північно-американський рівень і вже перевершила досить високий континентальний рівень, який був до цього в Північній Америці,

– заявив він.

Ганиченко додав, що захворюваність в країні зростає дуже швидко – від 40 до 70% на тиждень. Це досить високі темпи, але не вибухові. За його словами, нині такі темпи поширення вірусу спостерігаються в багатьох європейських країнах.

Вже 3 місяці поспіль Європа тримається на стабільно високому рівні, особливо помітні сплески в Україні та Румунії.

Нині Україна увійшла до трійки країн з найвищим рівнем захворюваності у Європі.

У яких країнах найвища захворюваність

За кількістю випадків за останні 14 днів на 100 тисяч населення трійка лідерів виглядає наступним чином:

Велика Британія, Румунія, Україна.

Експерт зауважив, що найкритичніша ситуація нині спостерігається в Румунії, де кожен 5 протестований має позитивний результат тесту на коронавірус.