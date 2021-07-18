Україна отримала вакцину 18 липня. Як повідомили у МОЗ, цими препаратами мобільні бригади щеплюватимуть організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.
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Що кажуть у МОЗ та ЮНІСЕФ
В ЮНІСЕФ підкреслили, що у рамках COVAX до кінця 2021 року Україна отримає достатню кількість різних вакцин, аби захистити від коронавірусe до 20% населення.
Наша ключова мета — захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації,
– наголосив Віктор Ляшко, очільник МОЗ.
Водночас очільниця Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл додала що кращий доступ до вакцин для всіх країн є най ефективнішим шляхом подолання пандемії.
Реакція ВООЗ
Відреагували на нову поставку вакцин в Україну й у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зауважили, що вакцину Moderna широко використовують у США та інших країнах.
"Через COVAX за останні місяці в Україну доставили понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини", – пояснив Ярно Хабіхт, представник ВООЗ.
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Вакцину доставили у міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Фото ЮНІСЕФ
Коротко про вакцину від Moderna: що варто знати
- Це мРНК-вакцина. Вона розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.
- Нова назва вакцини від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення цим препаратом потрібно проводити двічі з інтервалом у 28 днів.