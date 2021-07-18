Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Цю партію препаратів надав уряд США через механізм COVAX.

Україна отримала вакцину 18 липня. Як повідомили у МОЗ, цими препаратами мобільні бригади щеплюватимуть організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.

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Що кажуть у МОЗ та ЮНІСЕФ

В ЮНІСЕФ підкреслили, що у рамках COVAX до кінця 2021 року Україна отримає достатню кількість різних вакцин, аби захистити від коронавірусe до 20% населення.

Наша ключова мета — захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації,

– наголосив Віктор Ляшко, очільник МОЗ.

Водночас очільниця Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл додала що кращий доступ до вакцин для всіх країн є най ефективнішим шляхом подолання пандемії.

Реакція ВООЗ

Партія вакцин Moderna є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися вакцинами з іншими країнами світу через COVAX або напряму.

Відреагували на нову поставку вакцин в Україну й у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зауважили, що вакцину Moderna широко використовують у США та інших країнах.

"Через COVAX за останні місяці в Україну доставили понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини", – пояснив Ярно Хабіхт, представник ВООЗ.

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Вакцину доставили у міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Фото ЮНІСЕФ​

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