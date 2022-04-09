Україна отримала 200 тисяч упаковок препарату TLD, потрібного людям з ВІЛ

Україна отримала 209,6 тисячі упаковок препарату TLD для антиретровірусної терапії, яка потрібна людям з ВІЛ.

Препаратів вистачить на кілька місяців

Йдеться про Тенофовір/ Ламівудин/Долутегравір. За даними Міністерства охорони здоров'я, ця поставка дозволить забезпечити видачу антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції на 3 – 6 місяців.

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У МОЗ додали, що розвезення препарату TLD розпочали у більшість областей України, з урахуванням військової ситуації в регіонах.

Наразі ряд медичних закладів в Україні продовжують надавати допомогу пацієнтам з ВІЛ та забезпечувати безперервність АРТ навіть в умовах тимчасової окупації або ведення бойових дій, \

– наголосили у МОЗ.

Як отримати терапію за місцем проживання

Відомо, що для людей з ВІЛ антиретровірусна терапія є дуже важливою. Проте прийом необхідних препаратів за місцем проживання може бути ускладнений через воєнні дії.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ті, хто змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування. Для цього потрібно звернутися до СНІД-Центру або кабінету "Довіри".

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