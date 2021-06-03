Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

До теми За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 понад 34 тисячі людей

Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX,
– повідомили в представництві.

Другу дозу отримають:

  • медики та працівників закладів охорони здоров'я,
  • учасники операції Об'єднаних сил на сході України,
  • соціальні працівники,
  • священнослужителі,
  • співробітники МВС, СБУ,
  • люди віком 65+,
  • люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Про прибуття партії написав у фейсбук також очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

Темпи вакцинації в Україні

  • До кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України – 8 мільйонів людей.
  • Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імунізовані понад 138 тисяч людей. В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тисяч 481 людина.
  • Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 076 795 людей, з них отримали дві дози – 138 090.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал