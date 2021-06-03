Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.
До теми За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 понад 34 тисячі людей
Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX,
– повідомили в представництві.
Другу дозу отримають:
- медики та працівників закладів охорони здоров'я,
- учасники операції Об'єднаних сил на сході України,
- соціальні працівники,
- священнослужителі,
- співробітники МВС, СБУ,
- люди віком 65+,
- люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.
Про прибуття партії написав у фейсбук також очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Темпи вакцинації в Україні
- До кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України – 8 мільйонів людей.
- Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імунізовані понад 138 тисяч людей. В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тисяч 481 людина.
- Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 076 795 людей, з них отримали дві дози – 138 090.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал