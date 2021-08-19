Частина партії піде на вакцинацію тих людей, які мають отримати другу дозу AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень

До теми Чи знадобиться вакцинованим препаратом AstraZeneca третя доза: відповідь керівника компанії

Які країни передали Україні вакцину

Литва – 46 000 доз,

Греція – 100 000 доз,

Польща – 650 400 доз.

Що варто знати про вакцину AstraZeneca

Це векторна вакцина, яку розробили вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca. Препарат виготовляють на виробничих потужностях в ЄС, Великої Британії, Південній Кореї та Індії. Препарат, виготовлений у ЄС, має найменування Vaxzevria, у Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Препарати, вироблені на різних майданчиках, є ідентичними та взаємозамінними. Відрізняється лише країна виробництва. Якщо, до прикладу, перша доза виконувалась препаратом Covishield, то для імунізації другою дозою можна використати Vaxzevria або AstraZeneca-SKBio.

Ефективність препарату проти штаму коронавірусу Дельта

Згідно з дослідженням, проведеним у квітні – червні 2021 року, препарат на 92% запобігає госпіталізації та смерті від інфікування штамом коронавірусу Дельта.