Україна отримала майже 800 тисяч доз AstraZeneca: кого нею вакцинуватимуть

Цього тижня Україна отримала ще майже 800 000 доз вакцини від компанії AstraZeneca. Їх передали Греція, Польща та Литва.

Частина партії піде на вакцинацію тих людей, які мають отримати другу дозу AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень

До теми Чи знадобиться вакцинованим препаратом AstraZeneca третя доза: відповідь керівника компанії

Які країни передали Україні вакцину

Литва – 46 000 доз,

Греція – 100 000 доз,

Польща – 650 400 доз.

Що варто знати про вакцину AstraZeneca

Це векторна вакцина, яку розробили вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca. Препарат виготовляють на виробничих потужностях в ЄС, Великої Британії, Південній Кореї та Індії. Препарат, виготовлений у ЄС, має найменування Vaxzevria, у Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Препарати, вироблені на різних майданчиках, є ідентичними та взаємозамінними. Відрізняється лише країна виробництва. Якщо, до прикладу, перша доза виконувалась препаратом Covishield, то для імунізації другою дозою можна використати Vaxzevria або AstraZeneca-SKBio.

Ефективність препарату проти штаму коронавірусу Дельта

Згідно з дослідженням, проведеним у квітні – червні 2021 року, препарат на 92% запобігає госпіталізації та смерті від інфікування штамом коронавірусу Дельта.