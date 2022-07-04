Україна отримала безкоштовно ліки проти спінальної м’язової атрофії

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров‘я Марія Карчевич. За її cловами українські лікарні вперше безоплатно отримують ці ліки для дітей з такою рідкісною хворобою.

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Марія Карчевич “Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше – можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя”.

Спінальна м'язова атрофія

За інформацією МОЗ в Україні понад 200 дітей хворіють на спінальну м’язову атрофію. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених.

Спінальна м'язова атрофія – що це? Це рідкісне генетичне захворювання, яке проявляється як наростаюча м'язова слабкість у всьому тілі.З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.

Лікування спінальної м’язової атрофії

У світі існує всього три препарати, які використовуються для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza. Перший застосовують для дітей до 2-річного віку, препарат зупиняє хворобу назавжди, а два інших потрібно застосовувати протягом усього життя.