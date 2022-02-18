В Україні прибула партія Молнупіравір

Йдеться про 135 тисяч курсів препарату Молнупіравір. 60 тисяч із них уже розподілені у регіони.

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Зверніть увагу! Цей препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

Молнупіравір – що це за препарат? Молнупіравір – препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику:

надмірну вагу,

вік понад 60 років,

цукровий діабет,

хвороби серця.

Як відомо, Україна ще минулого року підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків проти COVID-19.

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