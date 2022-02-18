Україна отримала нову партію ліків проти коронавірусу

До України прибула друга партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme.

В Україні прибула партія Молнупіравір

Йдеться про 135 тисяч курсів препарату Молнупіравір. 60 тисяч із них уже розподілені у регіони.

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Молнупіравір – що це за препарат? Молнупіравір – препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Цей препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

Це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику:

надмірну вагу,

вік понад 60 років,

цукровий діабет,

хвороби серця.

Як відомо, Україна ще минулого року підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків проти COVID-19.

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