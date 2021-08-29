Україна отримала нову партію Pfizer: скільки доз і від кого

Сьогодні, 29 серпня, до України доставили нову партію вакцини Comirnaty проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Обсяг партії – 188 370 доз.

Доставлення препарату провів Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням холодового ланцюга – Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

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Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Також у міністерстві подякували партнерам за підтримку програми вакцинації українців проти COVID-19.



Партію вакцин Pfizer доставили сьогодні, 29 серпня / Фото МОЗ

Що відомо про ініціативу COVAX

Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.

У липні ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США через COVAX.

Наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneca у межах цієї ініціативи.

У МОЗ повідомили, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.

Відомо, що поставки вакцин від різних виробників у межах механізму розподілу COVAX триватимуть.

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