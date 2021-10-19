Секвенування нового покоління уже протестували
У Центрі громадського здоров'я вже відбулося перше тестове повногеномне секвенування нового покоління для виявлення мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2 для виявлення його варіанти на реальних зразках.
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В Україні домінує штам Дельта
За результатами дослідження, всі зразки позитивні за спрощеним варіантом SARS-CoV-2 Дельта, тобто наразі серед населення України домінує саме цей варіант коронавірусу.
Запуск геномного секвенування нового покоління став можливим після забезпечення лабораторії ЦОЗ відповідним обладнанням для роботи з технологією NGS (Next Generation Sequencing), розробленим компанією Thermo Fisher Scientific.
Особливості нового обладнання
Новітня технологія дозволяє відстежувати мутації в геномі збудника COVID-19 – вірусу SARS-CoV-2, які відбуваються постійно протягом пандемії і призводять до появи нових варіантів вірусу, зокрема Альфа, Каппа, Дельта, Дельта +.
На відміну від ПЛР-тестів, які встановлюють факт наявності або відсутності в організмі людини коронавірусу шляхом визначення його генетичного матеріалу, геномної секвенування дозволяє не тільки виявити вірус, але і ідентифікувати конкретний варіант, а також нові зміни в генах вірусу.
Також технологія дозволяє працювати з патогенами (гельмінтами, мікроорганізмами і вірусами) на геномному рівні.
Раніше Україна не мала можливості ідентифікувати ці патогени
До цього Україна відправляла зразки біоматеріалу на секвенування в референс-лабораторії ВООЗ в інших країнах. Доводилося довго чекати результатів, але тепер дослідження будуть проводитися в Україні на державному рівні і значно швидше.
ВООЗ рекомендувала всім країнам краще працювати над секвенуванням вірусу SARS-CoV-2 і обмінюватися результатами таких досліджень на міжнародному рівні. Це допоможе контролювати розвиток пандемії і оперативно вживати необхідних заходів в боротьбі з хворобою.