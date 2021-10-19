Україна отримала обладнання, яке виявляє нові мутації коронавірусу

Україна отримала нове обладнання, яке дозволить ідентифікувати нові мутації вірусу SARS-CoV-2. Технологія працює за принципом геномного секвенування нового покоління – NGS.

Секвенування нового покоління уже протестували

У Центрі громадського здоров'я вже відбулося перше тестове повногеномне секвенування нового покоління для виявлення мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2 для виявлення його варіанти на реальних зразках.

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В Україні домінує штам Дельта

За результатами дослідження, всі зразки позитивні за спрощеним варіантом SARS-CoV-2 Дельта, тобто наразі серед населення України домінує саме цей варіант коронавірусу.

Запуск геномного секвенування нового покоління став можливим після забезпечення лабораторії ЦОЗ відповідним обладнанням для роботи з технологією NGS (Next Generation Sequencing), розробленим компанією Thermo Fisher Scientific.

Особливості нового обладнання

Новітня технологія дозволяє відстежувати мутації в геномі збудника COVID-19 – вірусу SARS-CoV-2, які відбуваються постійно протягом пандемії і призводять до появи нових варіантів вірусу, зокрема Альфа, Каппа, Дельта, Дельта +.

На відміну від ПЛР-тестів, які встановлюють факт наявності або відсутності в організмі людини коронавірусу шляхом визначення його генетичного матеріалу, геномне секвенування дозволяє не тільки виявити вірус, але і ідентифікувати конкретний варіант, а також нові зміни в генах вірусу.

Також технологія дозволяє працювати з патогенами (гельмінтами, мікроорганізмами і вірусами) на геномному рівні.

Раніше Україна не мала можливості ідентифікувати ці патогени

До цього Україна відправляла зразки біоматеріалу на секвенування в референс-лабораторії ВООЗ в інших країнах. Доводилося довго чекати результатів, але тепер дослідження будуть проводитися в Україні на державному рівні і значно швидше.

Дані, які отримуватимуть в результаті моніторингу, вноситимуть в загальну базу даних Всесвітньої організації охорони здоров'я.

ВООЗ рекомендувала всім країнам краще працювати над секвенуванням вірусу SARS-CoV-2 і обмінюватися результатами таких досліджень на міжнародному рівні. Це допоможе контролювати розвиток пандемії і оперативно вживати необхідних заходів в боротьбі з хворобою.