Він заявив про підтримку від Литви, яка передає вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців.

Увага В Україні провели 31 мільйон щеплень проти коронавірусу

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску”.

Ляшко наголосив, що це дозволить захистити ще більше українців від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Головне про вакцинацію на пунктах пропуску

Наразі у пунктах є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. За словами Ляшка, медичні працівники підтвердили, що охочі щепитися є щодня, а вакцини вистачає повною мірою для всіх охочих.

Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту,

– додав міністр.

До слова, з 11 лютого Луганська область перейшла у червону зону карантину.

Темпи вакцинації в Україні

Загалом Україна наразі отримала 45,1 мільйона вакцин. Щеплення роблять препарати від компаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.

З початку пандемії в Україні зробили понад 31 мільйон щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали більш як 15,5 мільйона людей, а обидві — 14,9 мільйона.