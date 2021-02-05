Сьогодні, 5 лютого, Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року. Як пише пресслужба Володимира Зеленського, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив президенту, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

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Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок,

– заявив Володимир Зеленський.

Максим Степанов додав, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

"Команда МОЗ після тривалих перемовин отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19. Крім того, ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження розпочнеться вже цього місяця. Наразі наші Угоди вже знаходяться на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей поставки та будуть підписані найближчими днями", – наголосив Степанов.

Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу