Нова партія вакцин від США
У посольстві зазначили, що це частина глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом проти хвороби, особливо під час поширення варіанту Омікрон.
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Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19,
– зазначили в американському посольстві.
Та додали, що вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією.
Актуальна статистика вакцинації в Україні
- З початку пандемії в країні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.
- Загалом в Україні додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.
- Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.
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