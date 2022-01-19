Нова партія вакцин від США

У посольстві зазначили, що це частина глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом проти хвороби, особливо під час поширення варіанту Омікрон.

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Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19,

– зазначили в американському посольстві.

Та додали, що вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією.

Довідка! Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 мільйонів доз вакцин Pfizer та 6,5 мільйона CoronaVac. Ще близько 10 мільйонів доз повинні надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.

Актуальна статистика вакцинації в Україні

З початку пандемії в країні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.

Загалом в Україні додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.

Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.

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