Україна отримала ще майже мільйон доз вакцини Pfizer від США

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Вакцини доправила організація ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX.

Нова партія вакцин від США

У посольстві зазначили, що це частина глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом проти хвороби, особливо під час поширення варіанту Омікрон.

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Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19,

– зазначили в американському посольстві.

Та додали, що вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією.

Актуальна статистика вакцинації в Україні

З початку пандемії в країні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.

Загалом в Україні додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.

Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.

Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 мільйонів доз вакцин Pfizer та 6,5 мільйона CoronaVac. Ще близько 10 мільйонів доз повинні надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.

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