Морозильні камери передав фонд ЮНІСЕФ
Морозильні камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України.
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Чому морозильні камери потрібні саме зараз
У МОЗ повідомили, що уже у найближчі тижні будуть щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech. Тож, потрібно більше обладнання для логістичних ланцюгів.
Віктор Ляшко – міністр МОЗ
“Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців проти COVID-19. Ми вдячні партнерам, які підтримують нас у цьому відповідальному процесі”.
Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C.
В Україні достатньо вакцин проти COVID-19
- Також Україна продовжить отримувати вакцини від COVID-19 у рамках COVAX.
- Станом на вересень уже отримало 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в рамках COVAX.
Які темпи COVID-вакцинації в країні?
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
До слова, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу освітян, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їхніх структурних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.
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