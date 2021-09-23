Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз

Україна отримала в рамках ініціативи COVAX 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.

Морозильні камери передав фонд ЮНІСЕФ

Морозильні камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України.

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Чому морозильні камери потрібні саме зараз

У МОЗ повідомили, що уже у найближчі тижні будуть щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech. Тож, потрібно більше обладнання для логістичних ланцюгів.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців проти COVID-19. Ми вдячні партнерам, які підтримують нас у цьому відповідальному процесі”.

Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C.

В Україні достатньо вакцин проти COVID-19

Також Україна продовжить отримувати вакцини від COVID-19 у рамках COVAX.

Станом на вересень уже отримало 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в рамках COVAX.

Які темпи COVID-вакцинації в країні? За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). До слова, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу освітян, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їхніх структурних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих у рамках ініціативи COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

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