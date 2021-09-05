Мовиться про інноваційні препарати проти COVID-19 – Bamlanivimab та Etesevimab. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США.

Зверніть увагу З'явились нові симптоми COVID-19: на Івано-Франківщині переповнені реанімації

Інноваційні ліки проти коронавірусу вже в Україні

Дипломати з посольства України в США повідомили у фейсбуці, що 4 вересня до Києва прибули лікарські препарати Bamlanivimab та Etesevimab. Їх застосовують для боротьби проти COVID-19.

Що цікаво, остаточну домовленість про цей гуманітарний вантаж досягнули під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки (який, до слова, якраз добігає кінця).

до Сполучених Штатів Америки (який, до слова, якраз добігає кінця). Отриманням же інноваційних ліків Україна завдячує благодійному фонду Direct Relief – це неприбуткова і неполітична організація із центральним офісом в Каліфорнії, яка працює у 60 країнах світу.

До України прибули 60 тисяч флаконів ліків на суму у 20 мільйонів доларів. Їх рекомендують пацієнтам із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, особливо за наявності ризику перетікання її у важку форму.



Україна отримала інноваційні ліки проти коронавірусу / Фото посольства США в Україні



Це 60 тисяч флаконів загальною вартістю у 20 мільйонів доларів / Фото посольства США в Україні

Що далі? Ліки розмитнять і перевезуть у 24 області України. Розподілом займатиметься Міністерство охорони здоров‘я.

Повний текст публікації посольства США у фейсбуці:

Посольство України в США разом з партнерами продовжує допомагати у боротьбі з перебігом та наслідками захворювань на COVID-19.

За сприяння посольства в Україну доставили гуманітарний вантаж зі США, який надала американська благодійна організація Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання цього гуманітарного вантажу узгодили під час візиту президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, які використовують проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж у 60 тисяч флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подяку "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України.

Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

Читайте також Хороші новини: лікар сказав, скільки українців вже мають захист від COVID-19