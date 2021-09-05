Україна отримала від США інноваційні ліки проти COVID-19
Джерело:фейсбук посольства України в США
Гуманітарний вантаж зі США із ліками проти коронавірусу Україна отримала 4 вересня. Це сталося завдяки благодійній організації Direct Relief.
Мовиться про інноваційні препарати проти COVID-19 – Bamlanivimab та Etesevimab. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США.
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Інноваційні ліки проти коронавірусу вже в Україні
Дипломати з посольства України в США повідомили у фейсбуці, що 4 вересня до Києва прибули лікарські препарати Bamlanivimab та Etesevimab. Їх застосовують для боротьби проти COVID-19.
- Що цікаво, остаточну домовленість про цей гуманітарний вантаж досягнули під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки (який, до слова, якраз добігає кінця).
- Отриманням же інноваційних ліків Україна завдячує благодійному фонду Direct Relief – це неприбуткова і неполітична організація із центральним офісом в Каліфорнії, яка працює у 60 країнах світу.
До України прибули 60 тисяч флаконів ліків на суму у 20 мільйонів доларів. Їх рекомендують пацієнтам із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, особливо за наявності ризику перетікання її у важку форму.
Україна отримала інноваційні ліки проти коронавірусу / Фото посольства США в Україні
Це 60 тисяч флаконів загальною вартістю у 20 мільйонів доларів / Фото посольства США в Україні
Повний текст публікації посольства США у фейсбуці:
Посольство України в США разом з партнерами продовжує допомагати у боротьбі з перебігом та наслідками захворювань на COVID-19.
За сприяння посольства в Україну доставили гуманітарний вантаж зі США, який надала американська благодійна організація Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання цього гуманітарного вантажу узгодили під час візиту президента України до США.
Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, які використовують проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.
Вантаж у 60 тисяч флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подяку "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України.
Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.
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