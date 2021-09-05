Україна отримала від США інноваційні ліки проти COVID-19

5 вересня 2021 , 02:00
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Джерело:

фейсбук посольства України в США

Гуманітарний вантаж зі США із ліками проти коронавірусу Україна отримала 4 вересня. Це сталося завдяки благодійній організації Direct Relief.

Мовиться про інноваційні препарати проти COVID-19 – Bamlanivimab та Etesevimab. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США.

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Інноваційні ліки проти коронавірусу вже в Україні

Дипломати з посольства України в США повідомили у фейсбуці, що 4 вересня до Києва прибули лікарські препарати Bamlanivimab та Etesevimab. Їх застосовують для боротьби проти COVID-19.

  • Що цікаво, остаточну домовленість про цей гуманітарний вантаж досягнули під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки (який, до слова, якраз добігає кінця).
  • Отриманням же інноваційних ліків Україна завдячує благодійному фонду Direct Relief – це неприбуткова і неполітична організація із центральним офісом в Каліфорнії, яка працює у 60 країнах світу.

До України прибули 60 тисяч флаконів ліків на суму у 20 мільйонів доларів. Їх рекомендують пацієнтам із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, особливо за наявності ризику перетікання її у важку форму.


Україна отримала інноваційні ліки проти коронавірусу / Фото посольства США в Україні


Це 60 тисяч флаконів загальною вартістю у 20 мільйонів доларів / Фото посольства США в Україні

Що далі? Ліки розмитнять і перевезуть у 24 області України. Розподілом займатиметься Міністерство охорони здоров‘я.

Повний текст публікації посольства США у фейсбуці:

Посольство України в США разом з партнерами продовжує допомагати у боротьбі з перебігом та наслідками захворювань на COVID-19.

За сприяння посольства в Україну доставили гуманітарний вантаж зі США, який надала американська благодійна організація Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання цього гуманітарного вантажу узгодили під час візиту президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, які використовують проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж у 60 тисяч флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подяку "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України.

Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

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Автор: Олесь Друкач