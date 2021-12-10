Україна отримала від ЄС 50 мільйонів євро на вакцинацію проти коронавірусу

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 50 мільйонів євро кредитних коштів. МОЗ закупить на ці гроші вакцини проти COVID-19.

На ці кошти можна буде придбати значну частину кількості вакцин, передбаченої Національним планом вакцинації України у 2022 році. Про це заявили у Представництві ЄС в Україні.

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Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни й підвищить спроможність України в боротьбі з пандемією COVID-19. Ця фінансова операція є частиною спільної ініціативи Team Europe з реагування на виклики пандемії COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що надання цього кредиту ЄІБ "надзвичайно важливий для оперативного реагування України на пандемію і відновлення після неї".

За його словами, підтримка ЄС у закупівлі вакцин проти коронавірусу допоможе нашій країні в боротьбі проти COVID-19, оскільки це прискорить процес вакцинації в Україні.

До слова, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Україна виконує план вакцинації населення проти COVID-19. Станом на 10 грудня 45,2% дорослих отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Натомість 39,4% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Темпи вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 031 953 мешканців України.

14 031 951 українець отримав щонайменше 1 дозу препарату. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 12 252 237 людей.

Загалом в країні провели 26 284 188 щеплень і першою, і другою дозою.

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