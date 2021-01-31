Європейський Союз привітав рішення про виділення Україні вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech. Їх країна отримає у рамках механізму COVAX.

Джерело: фейсбук-сторінка представництва ЄС в Україні

Крім цього, у Євросоюзі анонсували виділення понад 870 мільйонів євро на підтримку ініціативи COVAX задля імунізації проти коронавірусу.

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Що кажуть у ЄС

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підкреслив, що COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Адже впливає на багато сфер життя, зокрема – здоров'я та роботу

Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не перебуває у безпеці, доки безпека не гарантована для всіх,

– наголосив він.

"ЄС із гордістю підтримує зусилля COVAX щодо забезпечення вакциною наших партнерів. Україна стала однією із перших таких країн", – додав дипломат.

Основне про вакцинацію в Україні

Напередодні в Україні затвердили календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. Його опублікували на сайті Кабміну.

За рік планують щепити щонайменше 12 мільйонів медичних та соціальних працівників, військових, освітян, правоохоронців та тих, хто живе у будинках для літніх людей.

Медпрацівників щеплюватимуть від COVID-19 першими за державний кошт і застосовуватимуть саме вакцину Pfizer. А от тим, кому не вистачить, вакцинацію продовжать китайською CoronaVac.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинування людей повинне розпочатись у лютому, згідно із затвердженим Національним планом, який визначає 5 етапів вакцинації.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу