Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax, – Степанов
Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз.
Джерело:Фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.
Раніше Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca: відео
Домовленість мають затвердити, підписавши відповідний договір.
Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору,
– написав Степанов.
Однак Степанов зазначив: постачання цієї вакцини почнеться лише у липні 2021.
Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо
- За попередніми даними від МОЗ, вакцинація в Україні мала початися орієнтовно 15 лютого. Однак через затримки вакцини вона не почалася і через тиждень від цього тепрміну.
- Відтак глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
- 21 лютого з Індії направили першу партію COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Вона прибуде в Україну найближчими днями
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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