Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax, – Степанов

Джерело:Фейсбук Максима Степанова
Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.
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Домовленість мають затвердити, підписавши відповідний договір.
Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору,
– написав Степанов.
Однак Степанов зазначив: постачання цієї вакцини почнеться лише у липні 2021.
Що це за вакцина? Американці раніше заявляли, що ефективність вакцини NovaVax склала 89,3%. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у яких взяли участь понад 15 тисяч осіб. Детальніше про випробування вакцини – тут.
Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу