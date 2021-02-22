Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax, – Степанов

Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.

Раніше Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca: відео

Домовленість мають затвердити, підписавши відповідний договір.

Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору,

– написав Степанов.

Однак Степанов зазначив: постачання цієї вакцини почнеться лише у липні 2021.

Що це за вакцина? Американці раніше заявляли, що ефективність вакцини NovaVax склала 89,3%. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у яких взяли участь понад 15 тисяч осіб. Детальніше про випробування вакцини – тут.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

За попередніми даними від МОЗ, вакцинація в Україні мала початися орієнтовно 15 лютого. Однак через затримки вакцини вона не почалася і через тиждень від цього тепрміну.

Відтак глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.

21 лютого з Індії направили першу партію COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Вона прибуде в Україну найближчими днями

Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу