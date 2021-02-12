Європейський інвестиційний банк надасть Україні 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

12 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром.

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Денис Шмигаль “Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”.

Окрім грошей на закупівлю вакцини, ЄІБ надасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль" Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Шмигаль зазначив, що співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

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