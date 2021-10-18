Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Безкоштовні вакцини для медиків

Ігор Кузін “В цьому році, скоріш за все, ми отримаємо близько 40 тисяч доз вакцини за механізмом COVAX для безкоштовної вакцинації медичних працівників”.

За його словами, вакцина розподілятиметься на рівні областей. Заступник міністра додав, що також планується придбати коштом державного бюджету певну кількість вакцин для щеплення медичних працівників.

Вакцинація добровільна

"Таким чином держава буде забезпечувати безкоштовну вакцинацію для медпрацівників, задіяних у ліквідації наслідків пандемії COVID-19", – пояснив він.

Кузін нагадав, що вакцинація від грипу добровільна і не внесена в перелік обов’язкових, тому покривається коштом бюджету лише у виняткових випадках, зокрема для забезпечення медичних працівників.

Вакцинація від грипу поступово стає звичною. За останні кілька років кількість доз вакцини, яка була використана Україна, зросла майже у два рази,

– додав він.

Раніше науковці з'ясували, що одночасна вакцинація проти коронавірусу та грипу є безпечною та ефективною проти обох інфекцій. Таке введення вакцин могло б знизити навантаження на систему охорони здоров'я.